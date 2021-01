Escolas fecham já amanhã e por 15 dias (com exceções) mas há apoios para os pais

Ao minuto Atualizado a 21 de jan de 2021 | 20:51

15:06 | 21/01 Resumo das medidas - Lojas do cidadão encerradas, permanecendo apenas o atendimento por marcação noutros serviços públicos.



- Nos tribunais são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes.



- Interrupção das atividades letivas durante os próximos 15 dias.

15:04 | 21/01 Apoios de 66% do vencimento Os apoios às famílias que necessitem de permanecer em casa com os filhos correspondem a 66% do vencimento.

15:03 | 21/01 Alunos com necessidades vão ter acesso a refeições As refeições para crianças que beneficiem de ação social escolar vão continuar a ser entregues.



As escolas vão acolher também os filhos com idade igual ou inferior a 12 anos cujos pais trabalhem em serviços essenciais.

15:02 | 21/01 Amanhã já não há aulas O encerramento das escolas entra em vigor já amanhã, pelo que as aulas ficam suspensas já a partir desta sexta-feira.

15:01 | 21/01 Calendário de Exames nas Universidades poderá ser ajustado O primeiro-ministro revelou ainda que as universidades poderão ter de reajustar o calendário de avaliações. Isto porque nesta altura decorre a época de exames.

14:55 | 21/01 Não vão existir aulas à distância António Costa anunciou que não vão existir aulas à distância. O tempo de aulas perdido durante este encerramento será compensado posteriormente.

14:47 | 21/01 Medidas vão ser reavaliadas de 15 em 15 dias A reavaliação das medidas agora anunciadas serão revistas de 15 em 15 dias.

14:41 | 21/01 Escolas encerradas durante 15 dias A escolas vão ser encerradas durante os próximos 15 dias e o período será compensado posteriormente.



As escolas vão apenas receber as crianças cujos pais trabalham em serviços essenciais ao País.



As famílias com filhos com idade inferior ou igual a 12 anos vão receber apoios do Estado. As faltas ao trabalho também serão justificadas.



Crianças do Ensino Especial vão continuar a ter acesso às escolas.

14:41 | 21/01 Suspensos processos não urgentes nos tribunais O Governo decidiu suspender os prazos de todos os processos não urgentes nos tribunais.

14:39 | 21/01 Encerramento das lojas de cidadão Lojas de cidadão encerradas, apenas disponíveis por marcação.

12:54 | 21/01 Aumento dos casos entre jovens



Saiba mais aqui A explosão de casos de Covid-19 entre jovens no grupo etário entre os 13 e os 17 anos será uma das razões para o Governo antecipar o encerramento das escolas.

08:55 | 21/01 Nova estirpe decisiva para novas medidas A nova estirpe britânica da Covid-19 já entrou em Portugal e estará na origem de muitos dos novos casos diários de infetados.



"A informação que o Governo recebeu na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal", sublinhou uma fonte do Executivo.

08:52 | 21/01 Medidas em cima da mesa O encerramento de escolas será um dos principais pontos desta reunião. Em cima da mesa está o fecho dos estabelecimentos de ensino já amanhã.



Saiba mais aqui O encerramento de escolas será um dos principais pontos desta reunião. Em cima da mesa está o fecho dos estabelecimentos de ensino já amanhã.

08:51 | 21/01 Conselho de ministros reúne-se hoje O Conselho de Ministros vai voltar a reunir-se hoje, numa reunião de emergência, a partir das 09h00.

O Conselho de Ministros voltou a reunir-se esta quinta-feira e foi aprovado o encerramento das escolas durante os próximos 15 dias. As famílias com filhos com idade igual ou inferior a 12 anos vão receber apoios do Estado.