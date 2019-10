Conselho Disciplinar avalia possível suspensão preventiva de médico do 'bebé sem rosto'

O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos está esta terça-feira reunido para analisar as seis queixas que envolvem o médico Artur Carvalho. Em cima da mesa está o futuro do obstetra marcado pela possibilidade da suspensão preventiva.sabe que a maioria das queixas contra Artur Carvalho se referem a erros ou negligência médica.Em declarações aos jornalistas, o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, referiu que em conversa telefónica com o médico Artur Carvalho foi informado de que este decidiu suspender a realização de ecografias na gravidez até à conclusão dos processos em análise no conselho disciplinar da Ordem dos Médicos.Miguel Guimarães referiu ainda que o processo contra Artur Carvalho entrou no Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos na sexta-feira, data em que prestou declarações numa conferência de imprensa marcada após o caso do bebé Rodrigo ter sido divulgado pelo

Questionado pelos jornalistas sobre se já tinha tido acesso aos processos que envolvem Artur Carvalho, o Bastonário afirmou que as queixas apenas são analisadas pelo Conselho Disciplinar.



Esta terça-feira, a Ordem dos Médicos decidiu criar uma competência específica na área da ecografia de acompanhamento da gravidez, apesar de considerar que as normas existentes em Portugal "asseguram a qualidade" desses atos médicos. O bastonário Miguel Guimarães esteve reunido em Lisboa com os colégios de especialidade de obstetrícia e de radiologia para analisar o tema das ecografias obstétricas, na sequência do caso do 'Bebé sem rosto" que nasceu há duas semanas em Setúbal.