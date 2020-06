Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos já recebeu 600 queixas

O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos já recebeu, este ano, 600 queixas.A presidente do órgão, Maria do Céu Machado, foi ouvida ontem, na Comissão Parlamentar da Saúde, na sequência do caso do bebé sem rosto, revelado pelo CM.Sobre o caso, a presidente adiantou que, dos 19 processos contra o obstetra, apenas um está por resolver, tal como o CM já tinha avançado.A Ordem já propôs, no entanto, a expulsão do clínico. A dirigente explicou ainda que "herdou" cerca de 200 denúncias contra clínicos, enviadas entre 2018 e 2019, que nunca ninguém tinha lido ou triado sequer.