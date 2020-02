Conselho Nacional da CGTP eleito com 94,4% dos votos

O Conselho Nacional da CGTP, composto por 147 dirigentes, foi esta sexta-feira eleito com 596 votos a favor, no final do primeiro dia do XIV congresso da central sindical.

Dos 691 delegados ao congresso que podiam votar, exerceram esse direito 662 (95,3%).

Dos votos expressos, 596 foram favoráveis à lista A (94,4%), a única candidata, 25 foram brancos e 10 foram nulos.

Dos 147 dirigentes eleitos, 55 integram este órgão pela primeira vez e reforçam a presença das mulheres e dos jovens até aos 35 anos.

Esta é uma das maiores renovações do Conselho Nacional desde a criação da CGTP, há 50 anos.

O Conselho Nacional vai reunir-se pela primeira vez de imediato, para eleger a Comissão Executiva, com 29 elementos, e de seguida para eleger o secretário-geral.

Isabel Camarinha, militante comunista, foi proposta para o cargo pelo atual executivo da central, mas será a nova comissão executiva que a irá eleger, em princípio, dado que os comunistas representam cerca de dois terços dos dirigentes da CGTP.

O socialista Fernando Gomes também se vai propor para secretário-geral, mas não terá hipótese de ser eleito dado que os socialistas são apenas cinco dos elementos da comissão executiva.