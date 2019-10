Conselho Português para os Refugiados pede ajuda a Cristiano Ronaldo

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) pediu a Cristiano Ronaldo, através de uma carta aberta, acompanhada de uma camisola, ajuda para um ativista português acusado de auxílio à imigração ilegal em Itália."Veste, literalmente, a camisola de Miguel", pode ler-se no documento.O CPR pede ainda que o português tire uma foto e a partilhe nas redes sociais. Miguel Duarte integra uma organização não governamental de resgate humanitário no Mediterrâneo.Quando confrontado com as acusações, o ativista respondeu: "Quando vejo uma pessoa a morrer afogada, não lhe pergunto se ela tem passaporte. Tiro-a da água".