O Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral manifestou o seu apoio ao cardeal-patriarca de Lisboa e lamentou a "dinâmica mediática" que considera prejudicar o debate sobre os abusos sexuais na Igreja.Em comunicado, os cinco elementos do Secretariado falam "num caminho de conversão para que crimes destes nunca mais sejam encobertos e que, de futuro, tudo se faça para que não se repitam". Acrescentam que querem contar com D. Manuel Clemente "na procura da verdade e da justiça".