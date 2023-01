O Ministério da Educação (ME) anunciou mesmo a criação de conselhos locais de diretores, que vão colocar os docentes integrados em quadros de zona pedagógica consoante as necessidades das escolas.“Não é para contratar, é apenas para afetar os professores às escolas. A contratação e vinculação é sempre feita por concurso", disse o ministro, frisando que os diretores vão articular esforços para reduzir o número de horários incompletos.O ME propôs o aumento do número dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) dos atuais 10 para 63. As áreas onde alguns docentes ficam colocados são reduzidas de 157 a 244 km para não mais de 50 km em 95% dos casos, segundo o ministro. A transição será feita por concurso.O Governo vai abrir "lugares de quadro de agrupamento e quadro de escola correspondentes à totalidade das necessidades permanentes". Os QZP serão "reservados para substituições e necessidades não permanentes do sistema". Os concursos vão obedecer ao critério da graduação profissional, garante o Executivo.