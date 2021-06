Consórcio português desenvolve dispositivo de proteção individual inovador

Um consórcio português desenvolveu um equipamento de proteção individual inovador, especialmente pensado para a prestação de cuidados médicos em ambientes em que existe um risco acrescido de contaminação biológica, anunciou esta terça-feira a Universidade de Coimbra (UC).

"Eficaz em contexto de pandemia como a atual covid-19", o novo equipamento de proteção individual (EPI) foi criado por um consórcio que reúne investigadores da Universidade de Coimbra e do Politécnico de Leiria e a SETsa, Sociedade de Engenharia e Transformação S.A., do Grupo Ibermoldes, refere uma nota da UC divulgada esta terça-feira.

Já com pedido de patente submetido junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o dispositivo foi desenvolvido no âmbito do projeto "MASK4MC -- Mask for Medical Care", liderado pela SETsa e financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020.