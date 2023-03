Constrangimentos nas Urgências de Ortopedia em Santarém obrigam a reencaminhamento de doentes

O Serviço de Ortopedia do Hospital de Santarém não está a receber doentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) devido a constrangimentos decorrentes da falta de médicos, informou esta sexta-feira aquela unidade hospitalar.

O Hospital Distrital de Santarém confirmou à agência Lusa ter solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) "o encaminhamento de situações urgentes e emergentes" para outros hospitais, desde as 08h30 de sexta-feira, devido a constrangimentos do serviço que se irão manter até às 08:30 de sábado.

"Apesar dos esforços desenvolvidos, o Serviço de Urgência de Ortopedia apresenta limitações (...) devido a equipa médica incompleta", esclareceu o hospital, acrescentando que os utentes que cheguem aquela unidade "por meios próprios são atendidos".



Na resposta enviada por email, o Hospital de Santarém reitera que "este mecanismo, baseado no funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde, garante a capacidade de resposta do Serviço e assegura os melhores cuidados de saúde aos seus utentes".



Este é o segundo serviço a funcionar com limitações após, entre as 21:00 de quinta-feira e as 09:00 de hoje, se terem verificado constrangimentos no Serviço de Medicina, que impossibilitaram aquela unidade de receber doentes.



À agência Lusa, o gabinete de comunicação do Hospital informou que, no Serviço de Medicina, a situação já se encontra normalizada.



O Hospital de Santarém assegura a prestação de cuidados de saúde a uma população residente de cerca de 184,6 mil habitantes distribuídos pelos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém e Rio Maior.