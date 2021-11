As obras de construção da Linha Rosa vão causar vários constrangimentos no centro do Porto, a partir de quarta-feira. “Estamos muito preocupados, estamos a falar de pelo menos três anos de fortíssimo impacto (...). Mas espero que as pessoas ganhem novos hábitos na forma como se deslocam para o centro da cidade. No final vamos ter uma nova linha e conseguir descarbonizar a cidade”, disse o presidente da câmara.









Rui Moreira adiantou ainda que devido às obras alguns eventos de Natal não se vão realizar no centro. “Não faremos o mesmo que em outros anos, mas os comerciantes precisam de atividade. Vamos ajustar medidas”, disse.