Construção de ETAR da Comporta resolve problema ambiental no rio Sado

A construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Comporta, no concelho de Alcácer do Sal, vai permitir tratar os efluentes domésticos que atualmente são descarregados "sem qualquer tratamento" no estuário do Rio Sado.



O investimento de 1,9 milhões de euros, deverá estar concluído em fevereiro de 2021, e vai permitir tratar a totalidade dos efluentes urbanos dos cerca de 550 residentes na localidade da Comporta, que, durante a época alta, chega a atingir os 2.500 habitantes.





Esta instalação estará equipada com "um sistema de tratamento tecnologicamente avançado, incluindo tratamento primário, biológico e desinfeção adicional para a produção de água para reutilização e tratamento de lamas por desidratação", visando alcançar "elevados níveis de tratamento com a menor pegada possível e contribuindo para a sustentabilidade ambiental da região em que se insere, com destaque para o ecossistema estuarino do Sado", zona sensível e classificada como Reserva Natural, explicou o vice-presidente da Águas Publicas do Alentejo, João Silva CostaPara fazer face ao estimado aumento da população, devido aos investimentos turísticos previstos para a zona, o projeto prevê, no futuro, a ampliação da capacidade para um máximo de 10 mil habitantes e a "utilização da água, depois de tratada, para rega dos espaços verdes".Para o presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, trata-se de "uma etapa muito importante" que permite avançar com um "investimento urgentíssimo que já deveria estar concluído".Em curso, desde novembro de 2019, está a construção do Sistema Intercetor e Tratamento de Águas Residuais da Comporta, um investimento de 830 mil euros, com um prazo de execução de 270 dias, que irá conduzir os efluentes gerados até à nova ETAR, envolvendo uma estação elevatória e 1,7 quilómetros de coletores.A cerimónia de assinatura do contrato da empreitada de construção decorreu esta quarta-feira no auditório da Junta de Freguesia da Comporta.A construção das duas infraestruturas representa um investimento global de 2,9 milhões de euros, cofinanciado pela União Europeia através do POSEUR.