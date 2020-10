O número de consultas nos centros de saúde por motivo Covid-19 para jovens até aos 19 anos aumentou de 2500 para 12 500 por semana ao longo do mês de setembro. É um aumento de 400% que coincide com o arranque do ano letivo, segundo dados do Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).