Consultas nos centros de saúde e hospitais aumentaram no primeiro semestre de 2021 face a 2019

O número de consultas médicas realizadas no primeiro semestre nos centros de saúde e nos hospitais aumentou em comparação a 2020, segundo dados hoje divulgados, registando-se também um reforço relativamente a 2019, antes da pandemia.

No segundo ano de pandemia da covid-19, os centros de saúde e hospitais conseguiram recuperar a atividade assistencial no primeiro semestre do ano, não só face ao mesmo período de 2020, mas aumentando também em relação a 2019.

De acordo com os dados provisórios divulgados pelo Ministério da Saúde, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram até junho quase mais 912 mil consultas médicas e 95 mil cirurgias, um aumento de 17% e 37%, respetivamente, face a igual período de 2020.