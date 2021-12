Consultora portuguesa premiada no concurso internacional Sacyr

A consultora de negócios e ecologia, Natural Business intelligence (NIB), foi a empresa portuguesa premiada na 11ª edição dos prémios de inovação Sacyr, que se realizou nesta sexta-feira em Madrid.

A premiação foi atribuída com base na estratégia de inovação e valorização da capital natural, onde a NIB se destacou com uma ideia focada na biodiversidade. Segundo o CEO da NIB, Nuno Gaspar de Oliveira, esta conquista é "um sinal positivo" de como as companhias podem olhar para o capital natural "sem comprometer resultados financeiros".

A vitória perante 245 empresas garantiu à empresa uma recompensa monetária no valor de 50 mil euros e a participação num projecto conjunto com a Sacyr, com o objetivo de proteger o capital natural da ilha de La Palma, que tem sofrido bastante com um vulcão ativo à cerca de três meses.

Para além do projeto pioneiro que que a NIB irá participar em conjunto com a Sacyr, a empresa conta com cerca de mais 8 iniciativas na área da gestão de ecossistemas.