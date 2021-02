Consumidores depositaram 39 mil garrafas por dia em projeto de reciclagem que dá descontos

Os consumidores depositaram em média 39 mil embalagens de bebidas em plástico por dia em máquinas automáticas, ao abrigo do projeto-piloto "Quando do Velho se Faz Novo, todos ganham. Ganha o Planeta!", iniciado em março de 2020.

Segundo uma nota do Ministério do Ambiente e Ação Climática, ao todo os consumidores depositaram 12 milhões de embalagens, 66% das quais com capacidade superior a 0,5 litros.

Esta quantidade de embalagens possibilitou a reciclagem de cerca de 350 toneladas de plástico PET (Politereftalato de Etileno), incorporado em novas garrafas de bebidas, promovendo a circularidade de materiais.

Por embalagem depositada em cada uma das 23 máquinas automáticas instaladas em grandes superfícies comerciais em Portugal continental, o consumidor recebe um talão de desconto em compras ou com um valor a reverter como donativo para instituições de apoio social.

Financiado pelo Fundo Ambiental no montante de 1,655 milhões de euros, o projeto contempla o pagamento de dois cêntimos por uma garrafa das mais pequenas (até meio litro) e de cinco cêntimos pelas maiores (até dois litros).

No total, foram emitidos talões no valor de 510.000 euros, tendo os consumidores atribuído 10 mil euros aos apoios sociais.

A partir desta segunda-feira, e até 15 de setembro, o projeto-piloto entra numa nova fase, dedicada exclusivamente a donativos a 23 instituições de apoio social, previamente selecionadas online pelos consumidores.

Segundo o Ministério do Ambiente, esta medida piloto permite a aquisição de experiência para a definição e operacionalização do futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio.

A gestão do projeto é de um consórcio composto pela Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal, Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB) e Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).