Consumidores vão descontar IVAucher entre outubro e dezembro

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta quinta-feira que o crédito acumulado pelos consumidores através do IVAucher entre junho e agosto vai poder ser descontado entre outubro e dezembro, podendo o valor acumulado pagar 50% dos novos consumos.

Falando no final do Conselho de Ministros que aprovou o decreto regulamentar que baliza a concretização do programa IVAucher, o ministro das Finanças precisou que a medida arranca em junho, com todo o IVA suportado em compras nos setores do alojamento, restauração e cultura nos meses de junho, julho e agosto, será "creditado numa conta" atribuída ao respetivo consumidor, podendo ser usado no último trimestre do ano.

"Todo o crédito [valor do IVA acumulado] é devolvido e suporta até 50% das faturas das despesas seguintes nestes setores", salientou o ministro, acrescentando que o IVAucher é um "programa de adesão livre" e que "não tem qualquer custo para o consumidor".