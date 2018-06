Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consumidores vão receber dinheiro pela devolução de garrafas

Governo vai introduzir um sistema utilizado na Alemanha desde 2003.

08:21

Os consumidores vão passar a receber dinheiro, já em 2019, pela devolução de garrafas de plástico. Com o objetivo de incentivar a separação do plástico, o Governo vai introduzir um sistema utilizado na Alemanha desde 2003.



O sistema vai funcionar através da entrega de vales de compra a quem devolver garrafas em supermercados. O Ministério do Ambiente quer recolher 90% das garrafas. Se não conseguir, admite aplicar taxas em sistema de tara retornável.