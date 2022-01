Os consumidores já podem reclamar o reembolso de vales não usados junto das agências de viagens. Em causa estão viagens canceladas entre 13 de março e 30 de setembro de 2020 devido à pandemia. As empresas têm 14 dias para devolver o dinheiro.No âmbito do Decreto-Lei n.º 17/2020, estes cancelamentos geraram a emissão de vales no mesmo valor pago, devendo os mesmos ser utilizados “até 31 de dezembro de 2021”, bem como ao reagendamento de viagens também até à mesma data.