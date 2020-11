Consumo de antibióticos em Portugal baixou 20% nos primeiros nove meses do ano

A dispensa de antibióticos nas farmácias comunitárias baixou 20% entre janeiro e setembro deste ano, com menos 1,2 milhões de embalagens relativamente ao período homólogo, segundo dados do Infarmed.

Os dados foram revelados quando se assinala o Dia Europeu do Antibiótico e numa altura em que o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde estão a promover uma campanha alargada no âmbito da Semana Mundial dos Antibióticos.

Segundo a informação da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), nos primeiros nove meses do ano foram dispensadas nas farmácias comunitárias menos 1.249.637 embalagens de antibióticos do que em igual período do ano anterior.