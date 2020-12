Consumo de bacalhau no Natal sem impacto da pandemia de Covid-19

Os portugueses vão comer entre quatro e cinco mil toneladas de bacalhau neste Natal, valor idêntico aos dos anos anteriores, estima o Conselho Norueguês dos Produtos do Mar (NSC). "O consumo de bacalhau da Noruega na época natalícia representa cerca de 30% do total anual consumido em Portugal, estimando-se que na noite de Consoada sejam consumidas entre quatro a cinco mil toneladas de bacalhau", afirmou Johnny Thomassen, diretor para Portugal do NSC, que não prevê uma redução devido à pandemia.Cerca de 70% de todo o bacalhau consumido em Portugal vem da Noruega.Este ano, a concorrência entre as grandes superfícies levou a uma descida dos preços desta espécie de pescado, tal como aconteceu na Noruega, mas o consumo doméstico deverá manter-se ou subir.Portugal é o maior consumidor do Mundo de bacalhau salgado, sendo responsável por 20% do consumo global.