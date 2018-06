Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consumo de carne de caça cresce em Portugal

Qualidade alimentar é reconhecida por cozinheiros de referência.

O consumo de carne de caça tem vindo a crescer em Portugal, com as suas qualidades a serem reconhecidas por cozinheiros de referência, segundo avança a Associação Nacional de Proprietários Rurais de Gestão Cinegética e Biodiversidade (ANPC).



No âmbito de uma ação promovida na Feira Nacional da Agricultura, que decorre em Santarém até domingo, a ANPC destacou as "propriedades únicas" da carne de caça, "que vão além do sabor e da versatilidade como podem ser trabalhadas", referindo o facto de ser "de origem 100% sustentável, criada em plena natureza, com menos gordura saturada e colesterol e, por isso, melhor para o organismo".



Em média, nos últimos três anos foram caçados cerca de 65.000 javalis e 10.000 veados por época de caça, suficientes para preparar mais de 13,5 milhões de refeições, a que se acrescenta a carne vinda de outras espécies cinegéticas - perdiz, tordo, pombo-bravo, galinhola (três milhões de animais por época de caça), que se traduz em mais de cinco milhões de refeições, afirma uma nota da ANPC.



A Associação avança ainda que o consumo de carnes de caça "traz também benefícios para o ambiente", salientando que a fundação mundial para a vida selvagem World Wildlife Foundation (WWF) "defende um incremento no consumo de carnes vindas da caça sustentável", pois, além de promover a gestão cinegética, "permite reduzir os recursos gastos pela produção agropecuária (terrenos, água, energia), assim como a poluição resultante dos resíduos produzidos nesta indústria".