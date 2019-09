Consumo de remédios para a dor duplica nos últimos oito anos

O consumo de analgésicos opioides, medicamentos altamente eficazes no alívio da dor e sujeitos a receita médica, mais do que duplicou entre 2010 e 2018.





De acordo com os dados revelados pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) ao Correio da Manhã, só no ano passado, foram dispensadas 3,7 milhões de embalagens destes remédios através do Serviço Nacional de Saúde.



Trata-se de um aumento de 141 por cento, face a 2010, altura em que foram vendidas 1,5 milhões de embalagens. Para Rui Nogueira, médico de família, as razões para o aumento do consumo de analgésicos opioides pode ser explicado pelo “aumento da população idosa que tem muita dor no geral”, assim como o “avançar da medicina”.





“Começamos com remédios mais fracos, mas a situação clínica do doente vai sendo reavaliada e, às vezes, é a única opção terapêutica para a dor de um pós-operatório, é através destes de medicamentos opioides”, explica Rui Nogueira. Infarmed e Direção-Geral da Saúde estão, desde 2017, a investigar as causas para o aumento do consumo deste tipo de remédios.





Já este ano, a farmacêutica Johnson & Johnson foi condenada, nos Estados Unidos, a pagar 515 milhões de euros ao Estado de Oklahoma pela responsabilidade na crise dos opioides, que terá provocado milhares de mortes por overdose.