O consumo de gás natural atingiu o valor mensal mais elevado de sempre em setembro (6.779 GWh), mais 13,3% do que no mesmo mês de 2019, anunciou esta quinta-feira uma fonte da REN.

A mesma fonte precisou que este aumento foi sustentado por crescimentos tanto no segmento de produção de energia elétrica, com 19,5%, como no segmento convencional, que engloba os restantes consumos, com 8,4%.

O consumo acumulado de gás natural nos primeiros nove meses diminuiu 1,5% devido à pandemia da covid-19.