Contabilistas admitem "mecanismos jurídicos" para travar acesso da Autoridade Tributária a dados sensíveis

Anaco pretende assim combater corrupção e evasão fiscal, tendo "propostas" neste sentido.

Por Lusa | 15:58

A Associação Nacional de Contabilistas (Anaco) admite ativar "mecanismos jurídicos" contra o Estado português para travar legislação que permite à Autoridade Tributária (AT) o acesso detalhado às bases de dados contabilísticas das empresas.

Em declarações à Agência Lusa, o presidente do organismo, Vítor Vicente, referiu que antes de avançar com qualquer tipo de ação legal a associação acredita no papel do parlamento, para "travar" a lei, ainda que "mantendo os benefícios" da mesma, nomeadamente no combate à corrupção e evasão fiscal, sendo que a Anaco tem "propostas" neste sentido.

Em causa está o decreto-lei n.º 87/2018 "e toda a legislação conexa" que vem simplificar o preenchimento dos anexos A e I da Informação Empresarial Simplificada e que a Anaco diz obrigar "as empresas e empresários em nome individual a entregar ao Estado as bases de dados da contabilidade da empresa" através do ficheiro SAF-T.