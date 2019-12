Contas duvidosas detetadas na Ordem dos Enfermeiros

O Tribunal de Contas (TdC) detetou, através de uma auditoria, várias irregularidades no exercício referente ao ano de 2015 da Ordem dos Enfermeiros (OE), altura em que era Germano Couto o bastonário.Movimentos contabilísticos sem justificação, emissão de notas de crédito sem autorização, dívidas por justificar de 2013, ausência de envio mensal de faturas e pagamento de ajudas de custo sem sujeição a retenção na fonte de IRS e a tributação em Segurança Social são algumas das situações que constam do relatório. Na resposta enviada ao TdC, o à data Conselho Diretivo da OE refere que "todos os pagamentos efetuados se encontravam devidamente suportados".O TdC concluiu, ainda assim, que as "irregularidades (...) não permitem obter evidência de que as contas estão completas, verdadeiras, objetivas", decidindo recusar a homologação da conta de 2015.A atual direção da OE, presidida por Ana Rita Cavaco, tem agora meio ano para seguir as recomendações do TdC. Entre elas, destaca-se a criação de "regras jurídicas, orçamentais e contabilísticas relativas à autorização de despesas e de pagamentos".Terá ainda de pagar cerca de 17 mil euros de emolumentos. Em comunicado, a OE esclarece que as recomendações "já foram implementadas ao longo dos últimos quatro anos".