Contentores com 12 metros quadrados a alugar por 600 euros em Lisboa

"Os Apartamentos são ecocontentores recuperados e isolados", pode ler-se na descrição do imóvel no site Imovirtual. As refeições são preparadas numa zona comunitária "para seis apartamentos".



Estes contentores reciclados resultam do projeto Expo Marvila Ecotainers, montados em zonas verdes na zona oriental de Lisboa.

do Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e Madeira, o valor médio dos

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no passado dia 25 de julho.

Nos últimos anos, o valor das rendas de apartamentos e moradias tem vindo a aumentar esponencialmente. A área metropolitana de Lisboa tem sido uma das zonas mais afetadas, com os valores das rendas por pequenas habitações a ultrapassar, várias vezes, o ordenado minímo nacional.Esta semana, foram publicados anúncios nos sites OLX e Imovirtual que dão conta da possibilidade de alugar um contentor de 12 metros quadrados pelo valor de 600 euros por mês no bairro de Marvila, Lisboa. Esta oferta está a dar que falar entre os internautas, que denunciam uma inflação dos preços das casas.Como comprovam as imagens que acompanham o anúncio, os intitulados "contentores ecofriendly" estão equipados por um beliche para duas pessoas, uma cómoda e uma casa de banho com lavatório, sanita e duche.No primeiro trimestre deste ano, nas regiõespreços das rendas imobiliárias superam os mil euros, de acordo com os dados