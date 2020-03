Contestada limpeza de ambulâncias do INEM

Duas garrafas de líquido sem rotulagem, dois baldes e uma esfregona em cima de uma palete de madeira. É este o cenário que encontram os tripulantes de ambulâncias na base Logística Norte do INEM, em Vila Nova de Gaia, para desinfetarem as viaturas, após transporte de doentes infetados e suspeitos de infeção.Têm que ser os tripulantes a limpar a viatura, usando a mesma farda do socorro aos doentes. "Há apenas uma esfregona que é usada em todos os veículos", refere um tripulante. O INEM garante estar a cumprir indicações da DGS para limpeza de viaturas em casos suspeitos de Covid-19.Refere que a foto divulgada é parte de uma área maior que recebe quatro viaturas em simultâneo, e diz que esta semana os locais de limpeza vão mudar, numa parceria com a GNR.