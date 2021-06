A decisão da Câmara de Coimbra de substituir os pavimentos na alta da cidade está a encontrar resistência por parte dos moradores, que temem que as alterações planeadas, em particular a substituição dos degraus de calcário da rua do Quebra Costas por granito, desvirtuem a história do espaço ancestral.









“Cada pedra que tiram, é um pedaço de memória que se vai”, disse ao CM Manuel Pinheiro, membro da Orxestra Pitagórica, que tem agendada, para esta quarta-feira, uma “serenata fúnebre e vigília”, no largo da Sé Velha. “Tem de haver uma maneira melhor, e mais bonita, de requalificar”, considerou.

Uma petição pública, que recolheu já mais de 1300 assinaturas, exige à autarquia que reverta o trabalho realizado e que faça obra que “valorize e preserve o encanto histórico da cidade”.





Questionada pelo CM, a câmara remete para esclarecimento publicado na página da internet do município. “O pavimento das escadas apresenta muito desgaste e é já composto por diversos materiais”, notou a autarquia.



Os responsáveis deixaram ainda a garantia que a utilização de granito não é nova: “Existem referências históricas a obras no Quebra Costas, nomeadamente em 1780 e 1840”, onde o material foi usado.