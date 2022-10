Um prato com batatas fritas ‘palha’, cubos de queijo e couve-flor foi servido, na terça-feira, aos alunos da Escola Básica e Secundária de Rebordosa, no concelho de Paredes. A revolta dos pais foi denunciada nas redes sociais e motivou publicações de desagrado face às refeições apresentadas aos estudantes.



A Câmara de Paredes reagiu através de um comunicado em que refere ter conhecimento de “deficiências nas refeições servidas aos alunos” e acrescenta que “já está agendada uma reunião com a administração da empresa fornecedora do serviço de refeições, diretores da escola e associação de pais para que a situação não volte a acontecer”.