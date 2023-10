Uma carta que contesta as propostas do Governo que visam regular o funcionamento das Unidades de Saúde Familiar foi assinada por 1165 médicos de família do Serviço Nacional de Saúde. Para o movimento ‘Médicos em Luta’, estas propostas acarretam “uma aceitação coerciva do regime de dedicação plena nas Unidades de Saúde Familiar modelo B (cuja remuneração é associada ao desempenho), sob pena dos médicos serem deslocalizados do seu local de trabalho e verem os seus rendimentos substancialmente reduzidos”.Há 1,6 milhões de utentes sem médico de família.