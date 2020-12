"Contigo fica mais fácil": A música de Natal do INEM dedicada aos profissionais de saúde

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) lançou uma música de Natal nas vozes de Agir, Ana Bacalhau e Fernando Daniel de forma a homenagear os profissionais de saúde. A mensagem que o INEM quer passar com esta iniciativa é de que "Contigo fica mais fácil".De acordo com comunicado enviado às redações pelo INEM, a música pretente "transmitir otimismo e perseverança face aos desafios" diários.Além da música, o videoclipe que a acompanha mostra ainda o dia a dia destes profissionais e dá a conhecer a história de Helena, uma antiga costureira que agora se dedica a costurar uma máscara comunitária para o INEM enquanto espera que o marido vença a Covid-19.A letra e música original são assinadas pelos Twins e a criatividade, realização e produção pertencem ao Gabinete de Comunicação do INEM.