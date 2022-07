“Contrainauguração” do IP3 junta professores e utentes

"Estamos aqui para dizer aos governantes que mentir é feio", afirmou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, no protesto que este sábado juntou, em Penacova, professores e utentes do IP3 , numa "contrainauguração" das obras daquela via.Há quatro anos, o primeiro-ministro tinha afirmado que o Governo tinha de optar entre a requalificação do IP3 e a recomposição da carreira docente. "Não fez nem uma coisa, nem outra", reclama Ângela Bartolo, participante."Fomos enganados", acrescenta Eduardo Ferreira, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, ao lembrar que a obra devia estar concluída em 2022 e está a apenas 10%.