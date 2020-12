Contratação de Cunha Vaz para assessoria da TAP causa mal-estar no grupo

A contratação da empresa de comunicação Cunha Vaz e Associados para acompanhar a gestão da TAP no plano de reestruturação gerou mal-estar entre trabalhadores, numa altura em que a administração prepara cortes salariais e despedimentos. Governo, conselho de administração e a agência de comunicação não revelam os contornos do contrato.Segundo informação recolhida pelo, esta despesa extraordinária num momento de redução de custos não tem sido vista com bons olhos, uma vez que a TAP tem um extenso gabinete de comunicação.questionou a administração da companhia, gerida por Ramiro Sequeira e presidida por Miguel Frasquilho, sobre o valor do contrato celebrado entre a TAP e a Cunha Vaz e Associados, a duração e a justificação para a sua realização, mas não obteve respostas.As mesmas questões foram dirigidas à agência de comunicação e ao Ministério das Infraestruturas, que tutela a TAP, não tendo sido possível obter quaisquer respostas. O valor rondará os 45 mil euros por seis meses. O último contrato publicado no Portal Base relativo à prestação de serviços de comunicação pela Cunha Vaz e Associados é de outubro: com a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, de 58,8 mil euros, por 550 dias.A empresa de Cunha Vaz já colabora com empresas de Mário Ferreira, empresário que conta com Diogo Lacerda Machado entre os seus quadros e que é também administrador da TAP.