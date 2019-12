Contrato coletivo traz "melhores condições" a 40 mil trabalhadores de limpeza industrial

O novo contrato coletivo de trabalho do setor da limpeza industrial traz "melhores condições" a cerca de 40 mil trabalhadores, adiantou esta segunda-feira à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita.

"Há cerca de 15 anos que não havia uma renovação do contrato no setor e, aliás, o contrato que existia desde essa altura estava a caducar", destacou o governante, sublinhando que "se trata de um contrato coletivo que é subscrito tanto pelo sindicato da CGTP como da UGT, o que significa que os cerca de 40 mil trabalhadores deste setor vão passar a ter condições melhoradas, que não tinham na ultima década e meia".

A convenção coletiva foi assinada entre o Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza e Atividades Diversas (STAD), a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Escritórios e Serviços (Fetese) e a Associação Portuguesa de Facility Services (APFS), após 25 reuniões negociais e várias greves e concentrações.

Com a entrada em vigor do novo contrato, em 01 de janeiro de 2020, um trabalhador no início da carreira (trabalhador de limpeza) vai ganhar 638 euros e um no topo da carreira (supervisor-geral) vai receber 1.100 euros.

Atualmente, o trabalhador de topo de carreira não chega aos 900 euros e só este nível salarial e o seguinte (supervisor) ganham acima do salário mínimo.

De acordo com Miguel Cabrita, algumas cláusulas no novo instrumento são de sublinhar.

"Todos os trabalhadores do setor vão receber mais do que o salário mínimo, ou seja, a categoria profissional mais baixa ganhará mais 0,5% do que o salário mínimo e quando este aumentar este aumenta de modo correspondente", explicou.

Segundo o secretário de Estado, "isto garante que num setor de mão-de-obra intensiva as pessoas ganham mais do que o salário mínimo e isso é um passo muito relevante".

De acordo com Miguel Cabrita, a "grande maioria das categorias profissionais já tinha sido apanhada pelo salário mínimo", algo que é agora resolvido com este contrato.

Além disso, o instrumento "prevê um mecanismo de arbitragem quando não cheguem a acordo" em negociações futuras, "o que significa que o próprio setor entende que é importante que os conflitos sejam resolvidos pela via do diálogo e quando não é possível através de arbitragem, mas impedindo que haja caducidades", revelou o secretário de Estado.

De acordo com Miguel Cabrita, o contrato inclui ainda o "aumento do subsidio de refeição" e "um alargamento do que é considerado o período noturno de trabalho".

Neste processo, o secretário de Estado acredita que "todas as partes tiveram que abdicar de reivindicações" e que foi "possível encontrar um equilíbrio que representou o meio termo".

O subsídio de refeição destes trabalhadores vai passar dos 1,85 euros diários para os três euros em 2020 e para os 3,50 euros em 2021.

O pagamento do trabalho em dia feriado acrescido de 100% e o acréscimo de 16% no salário para quem tenha de trabalhar ao domingo são outras das medidas previstas no contrato, que tem a vigência de dois anos.