O projeto de integração de médicos dentistas nos centros de saúde falhou “quase em toda a linha” e a culpa é das “escassas condições oferecidas” aos profissionais, denunciou, ontem, o bastonário Miguel Pavão.





“A maioria dos médicos dentistas são contratados por empresas, através de acordos de prestação de serviços de 12 meses, sem subsídio de férias nem de Natal, sem direito a apoio no desemprego e sem qualquer hipótese de serem integrados nos quadros do Estado”, referiu o responsável, justificando, assim, o facto de nenhum profissional se ter mantido no Serviço Nacional de Saúde (SNS).O projeto foi lançado há cinco anos para colmatar “uma grave falha” no SNS e visava dar reposta à população mais desfavorecida. Contudo, “o objetivo falhou quase em toda a linha”, defraudando as expectativas de doentes e de dentistas.