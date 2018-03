Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Controlar hospitais já custou 4,8 milhões

Falhas ao nível do controlo dos contratos de gestão das unidades de Vila Franca de Xira, Cascais e Loures.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) gastou 4,8 milhões de euros entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016 para assegurar o controlo dos contratos de gestão dos hospitais de Parceria Público- -Privada (PPP) de Cascais, Loures (Beatriz Ângelo) e Vila Franca de Xira.



Segundo uma fiscalização da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que detetou falhas na forma como as PPP são controladas, dois milhões de euros foram gastos com a Equipa PPP, que responde à ARS-LVT e é responsável pela gestão dos contratos, e 2,8 milhões com a contratação de consultores externos.

A IGAS refere que a ARS-LVT tem recorrido a consultores externos, "cuja atividade é desenvolvida com caráter permanente e sem os quais não consegue assegurar o controlo dos contratos de gestão" das PPP.



No caso da Equipa PPP não está prevista uma retribuição mensal especifica para os gestores de contrato, pelo que é a detida de origem, sem incentivos remuneratórios.



Segundo a IGAS, "considerando o papel de diferenciação exigido, a ausência de regulamentação quanto aos impedimentos destes trabalhadores comporta riscos".



No caso dos consultores externos, a IGAS refere que não "há evidência de ter sido realizada uma avaliação à contratação sucessiva destas entidades, nem os procedimentos de aquisição destes serviços são feitos atempadamente".



Administração Central sem dados

Segundo a IGAS, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) "não dispõe de informação completa quanto à dimensão económico-financeira para os três hospitais público-privados, nem da dimensão da produtividade de Cascais e Loures".



Pormenores

Verificação da produção

A IGAS recomendou que fosse feita uma análise custo-benefício sobre a possibilidade de a validação da produção dos hospitais público-privados ser efetuada pelo Centro de Controlo e Monitorização (ex-Centro de Conferência de Faturas) do Serviço Nacional de Saúde.



Equipa multidisciplinar

Entre as recomendações da IGAS está uma análise custo- -benefício para a constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela gestão e monitorização dos contratos das Parcerias Publico-Privadas.