“Tenho de ter tudo fechadinho em casa. Quando saímos, é um fedor tão grande que temos vómitos. É impossível viver assim”. Graça Fradique é uma de milhares de moradores afetados pelo odor do aterro de Paradela, Barcelos, que chega a várias freguesias de seis concelhos do Norte. Protestaram esta sexta-feiraà porta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e obtiveram uma garantia.









