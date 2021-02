Quilómetros de fila na fronteira de Valença. Condutores sem justificação impedidos de entrar em Portugal

Longas filas de trânsito registaram-se esta segunda-feira de manhã na fronteira de Valença. As filas eram compostas principalmente a trabalhadores transfronteiriços e camiões que fazem a ida para Portugal a partir de Espanha para entregar produtos.As dezenas de camiões que passaram esta segudna-feira na fronteira foram encaminhados para o lado esquerdo, para uma passagem mais rápida, e vários foram fiscalizados pelos inspetores do SEF que asseguram o controlo das passagens na fronteira. Ao que oapurou, foram vários os condutores que foram mandados para trás por não apresentarem justificação para a passagem.Em média, por dia, 50 carros são mandados de volta para Espanha por não terem motivo válido para passar para Portugal.Muitos foram os condutores que se mostram desagradados com as longas filas de espera que este controlo de passagens implica.