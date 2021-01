Convento de monjas com surto de Covid-19

Catorze das 16 monjas que vivem em clausura no Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior estão infetadas com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, que garantiu que as religiosas com Covid-19 – que têm entre 26 e 77 anos – "permanecem desde já cada uma no isolamento total das suas celas".Ontem, só uma tinha sintomas severos – como febre alta e dores no corpo –, enquanto as restantes tinha "apenas" tosse. "A febre inicial já desapareceu", informou a madre do convento, também ela infetada. "As duas irmãs que testaram negativo entregam-nos as refeições e a Câmara Municipal de Campo Maior está a apoiar-nos em tudo o que precisamos", acrescentou Maria dos Anjos, que adianta que é a autarquia que está a fornecer a alimentação ao convento.O surto foi detetado no sábado, após terem surgido sintomas suspeitos em algumas das irmãs. Realizados, os testes confirmaram o pior: positivo para o Sars-CoV-2. A notícia surpreendeu tudo e todos, já que estas religiosas vivem em clausura, praticamente sem contactos com exterior. É uma das poucas ordens religiosas cujos membros vivem em celas.Ainda no sábado, os párocos e capelães do Mosteiro, o cónego Francisco Bento e Paulo Fonseca, residentes na Casa Paroquial de Campo Maior, passaram a residir em casas separadas e encontram-se agora em isolamento profilático."Apelo a toda Arquidiocese que nos unamos em intensa comunhão de oração e caridade por mais esta urgente intenção. Que Nossa Senhora da Conceição, nossa Padroeira, interceda por todos nós, nestes tempos de grande provação", escreveu D. Francisco Senra Coelho em nota divulgada pela arquidiocese alentejana.Ontem, domingo, festa litúrgica do Batismo do Senhor, foi cancelada a Eucaristia prevista para a Igreja do Convento, marcada para as nove da manhã.