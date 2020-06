Convergência da gripe e de uma segunda vaga de Covid-19 preocupa autoridades

A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira estar preocupada com o inverno devido ao risco de convergência entre a gripe com um eventual segundo pico de Covid-19. Marta Temido apelou, por isso, ao cumprimento das normas."Até que tenhamos ou vacina ou tratamento eficaz, teremos de fazer as nossas vidas com um conjunto de regras específicas", disse.Segundo o último boletim epidemiológico, a pandemia provocou a morte de mais três pessoas. A taxa global de letalidade do País situa-se agora nos 4,2%. O documento dá conta de 346 novos casos de infeção. Deste total, 87% referem-se à região de Lisboa e Vale do Tejo.