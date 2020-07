Um grupo de javalis reunido à beira da estrada surpreendeu os condutores junto a Mértola, Beja.As imagens, captadas através de um veículo que entretanto parou para os animais atravessarem a estrada, dá conta de mais de uma dezena de javalis adultos, que se faziam acompanhar pelas crias num total que ascendia os 30 animais.Através de uma fila ordenada, e com as luzes do automóvel a indicar-lhes o caminho, os animais conseguiram atravessar a estrada em segurança.