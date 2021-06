Coordenador da task force diz que 2% das pessoas responderam "não" ao agendamento da vacina Covid

O coordenador da 'task force', Gouveia e Melo, avançou esta quarta-feira que cerca de 2% dos portugueses que receberam a mensagem para a vacinação da Covid-19 responderam negativamente à mesma.O vice-almirante Gouveia e Melo afirma, em entrevista à RTP, que apesar destes 2%, o balanço é positivo e a resposta negativa não quer dizer que no futuro estas pessoas não possam ser vacinadas.Relativamente aos dados da vacinação, o vice-almirante afirma que até agora não há dados de mortes em vacinados contra a Covid-19 e acrescenta que no caso dos infetados que tenham sido vacinados, isso acontece ou porque já estavam infetados no momento da vacinação ou porque o foram um ou dois dias após a toma da vacina.Gouveia e Melo recorda que a vacina leva cerca de 20 dias até que o corpo ganhe resistência ao vírus.O militar revelou ainda o lado positivo de os portugueses reconhecerem o seu trabalho e o peso da responsabilidade que isso lhe traz. "As pessoas vão na rua e dizem-me muito obrigada, essas coisas tocam-me", admite."É muito agradável ser reconhecido mas o mais importante é fazer o trabalho", acrescenta.