"Início do verão podemos ter imunidade de grupo": coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19

O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, está esta quarta-feira a ser ouvido no Parlamento.

A audição foi pedida pelo PSD e CDS.





O coordenador da Task Force disse que o País está preparado para receber as vacinas, apesar de ainda não saber a data em que isso acontecerá."Mesmo que distribuição da vacina seja a 24 de dezembro, temos as pessoas habilitadas para o fazer. Há três locais de entrega, Continente, Madeira e Açores – e a distribuição não será feita por Forças Armadas, que estão a colaborar no exercício de planeamento", explica Francisco Ramos."No final da primavera, princípio do verão podemos ter imunidade de grupo mas as restrições são para continuar", disse o coordenador da task force.O início da vacinação "é uma esperança" mas os comportamentos de risco são para continuar a evitar, sublinha."A vacina será voluntária, quem recusar tomar terá de ser respeitado seja quem for, mesmo profissionais de saúde", afirma Francisco Ramos.