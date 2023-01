Cerca de 40 pessoas participaram, este sábado, no cordão humano realizado entre o Parque de Campismo da Ericeira, no concelho de Mafra, e o centro da vila, em que o objetivo é contestar o fecho do equipamento de lazer, onde “os utentes foram avisados com uma antecedência de 40 dias para retirarem tendas, caravanas e casas móveis”, segundo disse aoAlexandra Pires, uma das participantes do protesto.Alguns campistas alegam que não possuem alternativa de habitação e outros temem que, concluídas as obras, as casas móveis não possam ser reinstaladas no parque. A 6 de janeiro, a Câmara de Mafra informou que os utilizadores, com tendas, caravanas, ‘mobile homes’ ou outros teriam de retirar os bens até ao final de fevereiro, para o parque encerrar em março para obras. Só uma semana depois os utentes foram notificados por carta registada.