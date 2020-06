Coro do Santuário de Fátima tem 16 casos de Covid-19

O Santuário de Fátima anunciou este domingo a existência de 16 casos confirmados do novo coronavírus entre os elementos que compõem o coro do templo.O primeiro caso foi conhecido na sexta-feira, quando o teste confirmou a presença do vírus SARS-CoV-2 num dos colaboradores. De imediato, o Santuário indicou que todas as pessoas que tiveram contacto com o contaminado deveriam cumprir isolamento profilático.Em paralelo, no sábado, foram também realizados testes a 244 colaboradores internos e externos, cujo resultado confirmou as 16 contaminações. Hoje, deverão ser conhecidos os resultados dos restantes 70 colaboradores."O Santuário de Fátima, logo que soube da existência do caso positivo, que está na origem da cadeia de transmissão, acionou de imediato o seu plano de contingência", disse Carmo Rodeia aos jornalistas.A porta-voz do Santuário explicou ainda que "todas as 16 pessoas com infeção confirmada têm ligação ao caso inicial" e que "não estiveram em contacto com peregrinos", assegurou.Devido às restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde perante a crise pandémica que o País atravessa, o coro do Santuário tinha já um papel cada vez mais reduzido nas celebrações. Apenas ao domingo, durante a missa das 11h00, o coro integrava as celebrações a partir da sala isolada onde habitualmente se concentra.A pandemia obrigou o Santuário a cancelar a peregrinação de 12 e 13 de maio, pela primeira vez em mais de um século de história. A 30 de maio entraram em vigor as medidas de desconfinamento, mas apenas a 12 e 13 de junho o Santuário voltou a abrir as portas aos fiéis em peregrinação. Na altura, o reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas avisou que, caso não fossem cumpridas as normas de distanciamento, o espaço seria encerrado.Segundo o relatório diário da situação epidemiológica no concelho, Ourém contava ontem com dois casos ativos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia que 39 pessoas já recuperaram da doença naquele concelho.Durante as celebrações, o Santuário recomenda que a máscara apenas seja retirada da face durante o momento da comunhão, que continuará a ser dada na mão dos fiéis.Para além dos circuitos criados para evitar concentrações de fiéis, o Santuário aconselhou os peregrinos a "respeitar todas as indicações dos acolhedores, nomeadamente nas filas para a comunhão e na ocupação dos lugares sentados".Perante os 16 novos casos confirmados em Fátima, o Santuário voltou este domingo a apelar para que peregrinos e colaboradores cumpram as normas enquanto se encontram nos espaços comuns. "O Santuário apela a todos (...) que mantenham o cumprimento integral do distanciamento social, bem como o uso de máscara, quando estiverem em espaços fechados e com muita gente", afirmou Carmo Rodeia.O Santuário de Fátima anunciou este domingo que os responsáveis estarão "atentos e disponíveis para tomar medidas adequadas e proporcionais às exigências de cada momento, (...) em prol da segurança de todos", adiantou. Em comunicado é referido que "todas as decisões do Santuário, desde o início da pandemia, têm sido tomadas com base na responsabilidade e na defesa da saúde de colaboradores, peregrinos e visitantes".