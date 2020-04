108 detidos por desobediência e 235 estabelecimentos encerrados no terceiro período do Estado de Emergência

108 pessoas detidas por desobediência, das quais 36 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, e 235 estabelecimentos encerrados por incumprimento das normas estabelecidas. São estes os números do mais recente balanço do Ministério da Administração Interna referentes ao terceiro período do Estado de Emergência, renovado no passado dia 18 de abril.



Estes números somam-se às 108 detenções por crime de desobediência e 1.708 estabelecimentos comerciais encerrados no primeiro período do Estado de Emergência e 184 detenções por crime de desobediência e 432 estabelecimentos comerciais encerrados no segundo período.