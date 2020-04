184 detidos por desrespeito do Estado de Emergência. 44 estavam infetados com coronavírus

O mais recente balanço da operação da PSP e GNR, levada a cabo na segunda renovação do Estado de Emergência em Portugal, que decorreu entre 3 e 17 de abril, dá conta de 184 detenções, 118 pela PSP e 66 pela GNR, pelo crime de desobediência.Numa conferência de imprensa conjunta esta sexta-feira, as autoridades anunciaram que 44 das detenções ocorreram por violação da obrigação do confinamento obrigatório, ou seja, tratavam-se de pessoas infetadas com a Covid-19.No período acima referido, a Polícia de Segurança Pública deteve mais 79 pessoas por incumprimento do confinamento domiciliário e seis pessoas por resistência e coação do funcionário. Foram igualmente encerrados 394 estabelecimentos por incumprimento das medidas.No caso da Guarda Nacional Republicana, foram ainda realizadas 20 detenções por violação da cerca sanitária de Ovar. A GNR contactou cerca de 13 mil idosos em isolamento através do programa da "Longe mas perto". Foram notificados 78 casos que precisam "fundamentalmente de apoio psicológico", anunciou o porta-voz daquela autoridade.Foram contactados 2100 reformados e identificadas 17 pessoas a precisar de apoio.As autoridades avançaram ainda que foram desinfetadas 933 viaturas, entre INEM, ambulâncias da Cruz Vermelha e GNR.Em atualização