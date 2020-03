Governo recebeu 4 mil pedidos de ajuda de portugueses no estrangeiro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta terça-feira que foram feitos mais de quatro mil pedidos de ajuda de portugueses no estrangeiro."Os casos mais fáceis são os do interior da União Europeia", disse Augusto Santos Silva, afirmando que há processos que já foram concluídos, como é o caso dos portugueses da Argélia, no Egito, na China, Chipre, no cruzeiro atracado ao largo dos EUA, no Irão, Costa Rica, Polónia e parte dos processos em Singapura e a Tunísia."A atividade dos consulados permanece", continuou o ministro dos Negócios Estrangeiros.