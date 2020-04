Coronavírus cancela Santos Populares de norte a sul do País

As câmaras municipais de Lisboa, Porto, Gaia e Braga anunciaram o cancelamento das tradicionais festas dos santos populares. Em Lisboa, as Marchas Populares e os Casamentos de Santo António - cerimónia que acontece todos os anos na Sé a 12 de junho, véspera do dia de Santo António - ficam adiados para 2021.

O tema da edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa, ‘Amália Rodrigues’, transitará para a edição de 2021, permitindo assim que todo o trabalho até agora realizado pelas comitivas (canções, coreografias, arcos, cenografia e figurinos), possa ser recuperado no próximo ano.

Relativamente aos Casamentos de Santo António, a Câmara de Lisboa, em conjunto com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da capital (EGEAC), explicou que devido ao risco de contágio não chegaram a ser feitas as entrevistas, bem como o habitual processo de seleção dos noivos, pelo que todo o concurso será, assim, cancelado. Todavia, as candidaturas para 2020 serão automaticamente consideradas para a edição do próximo ano.

A decisão surge na sequência de um conjunto de novas medidas de saúde pública que as autarquias têm vindo a aplicar desde o início de março, e que já implicou o encerramento de várias instalações desportivas, espaços culturais, bibliotecas, monumentos, museus, bem como o cancelamento de grandes eventos, para reduzir o risco de contágio.

Em consonância com a Direção-Geral da Saúde, as autarquias consideram que as habituais elevadas concentrações de pessoas nos arraiais populares, são "incompatíveis mesmo num cenário de achatamento da curva de contágio e diminuição do número de infetados".



SAIBA MAIS

700

matrimónios, pelo civil ou Igreja, foram celebrados nas últimas edições dos Casamentos de Santo António, de Lisboa, desde que se voltaram a realizar, em 1997. A celebração volta a estar interrompida este ano.



Tradição remonta a 1932

As marchas populares de Lisboa realizaram-se pela primeira vez em 1932, no recinto do Parque Mayer, com apenas três grupos. Só nos anos 80 começaram a ter formato de competição, mas em recinto fechado.