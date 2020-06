Coronavírus causa mais de 30 baixas na Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária tem cinco casos ativos de Covid-19 confirmados, e 30 pessoas em isolamento profilático, quase todos na sede ou na diretoria de Lisboa, que funcionam em edifícios contíguos na rua Gomes Freire.De acordo com o diretor nacional adjunto, Carlos Farinha, "são casos que não estão relacionados com o trabalho da PJ e não retiram operacionalidade, mas obrigam a um balanceamento de meios". O responsável explica que, "desde março, quando a Polícia Judiciária acionou o plano de contingência, já foram verificados 276 casos suspeitos". "Três já estão recuperados e outros cinco estão agora a ser acompanhados pela equipa que a PJ criou para o efeito", acrescentando que "algumas destas situações" são fora de Lisboa.Carlos Farinha explica que os casos positivos são fruto de contágio fora da PJ – por exemplo, um funcionário que foi contagiado pela mulher, médica num hospital de Lisboa – apesar de algumas intervenções de risco nos últimos meses, como foi o caso do homicídio na Quinta da Cucena ou uma rusga na Quinta da Fonte em que os vários envolvidos estavam contagiados.